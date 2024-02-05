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Hatay'da eğitime 1 günlük ara verildi

Hatay'da eğitime 1 günlük ara verildi Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre 6 şubat depremlerinin yıl dönümü vesilesi ile Hatay'da 1 günlük eğitime ara verildiği bildirildi.