Hatay'da eğitime 1 günlük ara verildi

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre 6 şubat depremlerinin yıl dönümü vesilesi ile Hatay'da 1 günlük eğitime ara verildiği bildirildi.

Hatay'da eğitime 1 günlük ara verildi
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Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin binaları yıkıp binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığı 6 Şubat 2023 tarihindeki afetin birinci yıl dönümünde, eğitim ve öğretim faaliyetlerine 1 günlük ara verildi.

Karar Hatay Valiliği tarafından kamuoyuna duyuruldu. Karara ilişkin 6 Şubat 2024 salı günü eğitime 1 günlük ara verilecek. 

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