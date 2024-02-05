Hatay'da eğitime 1 günlük ara verildi
Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre 6 şubat depremlerinin yıl dönümü vesilesi ile Hatay'da 1 günlük eğitime ara verildiği bildirildi.
Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin binaları yıkıp binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığı 6 Şubat 2023 tarihindeki afetin birinci yıl dönümünde, eğitim ve öğretim faaliyetlerine 1 günlük ara verildi.
Karar Hatay Valiliği tarafından kamuoyuna duyuruldu. Karara ilişkin 6 Şubat 2024 salı günü eğitime 1 günlük ara verilecek.