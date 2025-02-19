Hatay'da Europa Nostra ve Avrupa Yatırım Bankası Heyetinden Bilgilendirme Toplantısı

Europa Nostra ve Avrupa Yatırım Bankası, Hatay'da deprem sonrası hasar gören yapılar için bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 14:58
Hatay'da Europa Nostra ve Avrupa Yatırım Bankası Heyetinden Bilgilendirme Toplantısı

Europa Nostra ve Avrupa Yatırım Bankası Heyeti Hatay'da

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde hasar gören bazı yapıları inceleyen Europa Nostra ve Avrupa Yatırım Bankası Enstitüsü heyeti, Hatay'da önemli bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Heyet, Avrupa merkezli bu sivil toplum kuruluşlarının geçen yıl açıkladığı "Avrupa'nın Tehlike Altındaki 7 Kültürel Miras Alanı" listesinde yer alan Altınözü ilçesi Sarılar Mahallesi'ndeki Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi ile Antakya ilçesindeki Tarihi Demirkapı yapısı üzerinde incelemelerde bulundu.

İki Günlük Saha İncelemesi

İki gün süren saha incelemeleri sonrasında heyet, Çekmece Topluluk Merkezi'nde sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları temsilcilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Europa Nostra Yürütücü Başkan Yardımcısı Guy Clausse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi'nin bir an önce onarılması gerektiğinin altını çizerek, bu yapının tekrar kullanılabilir hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, Demirkapı yapısının korunarak tanıtılması konusunda da çalışmalar yapılması gerektiğini belirten Clausse, Europa Nostra olarak bu iki yapının korunmasına yönelik teknik destek ve gerekli finansmanın sağlanması için aracı olacaklarını ifade etti.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören bazı yapılarda incelemelerde bulunan Avrupa...

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören bazı yapılarda incelemelerde bulunan Avrupa merkezli sivil toplum kuruluşu Europa Nostra ve Avrupa Yatırım Bankası Enstitüsü heyeti, Çekmece Topluluk Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören bazı yapılarda incelemelerde bulunan Avrupa...

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören bazı yapılarda incelemelerde bulunan Avrupa merkezli sivil toplum kuruluşu Europa Nostra ve Avrupa Yatırım Bankası Enstitüsü heyeti, Çekmece Topluluk Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

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