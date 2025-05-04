Hatay'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleşti

Hatay'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği öncülüğünde düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşü, geniş katılımla gerçekleşti.

Etkinlik, "Filistin için adım adım özgürlüğe" temasıyla, Mehmet Kafadar Caddesi'nde sivil toplum kuruluşları ve birçok katılımcının bir araya gelmesiyle başladı. Yürüyüş sırasında, İsrail'in saldırılarına karşı duyulan tepkiler dile getirildi.

Grup, Gazzeliler için insani yardım beklentisiyle dua ettikten sonra, TOKİ Rasulullah Camisi'ne yürüyerek desteklerini sürdürdü.

TÜGVA'dan Anlamlı Açıklama

TÜGVA İl Temsilcisi Mehmet Emin Sağanak, grup adına yaptığı açıklamada, "Filistin'in sesi olmaya devam edeceğiz" diyerek şu ifadeleri kullandı: "Filistin'de akan kanın bir an önce durması gerekiyor. Biz, gülemeyiz; zulüm varsa sessiz kalmak ihanet olur. Filistin'in acısı bizim acımızdır ve bu onuru korumak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz."

Müftü Topçu'dan Destek Vurgusu

Hatay İl Müftüsü Mevlüt Topçu, her zaman Filistin'in yanında olacaklarını belirterek, "Israrlı boykotlara, dualarımıza, maddi ve manevi desteklerimize, yürüyüşlerimize devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

Etkinlik çerçevesinde, Filistin'e destek kermesi de düzenlendi ve katılımcılar, Filistin'e yardım sağlamak üzere çeşitli faaliyetlerde bulundular.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.