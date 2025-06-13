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Hatay'da Gadir-i Hum Bayramı: Birlik ve Beraberlik Mesajları

Gadir-i Hum Bayramı, Hatay'ın Samandağ ilçesinde birlik ve kardeşlik mesajlarıyla kutlandı. Vali Masatlı, etkinliklerde vatandaşlarla bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 14:03
Hatay'da Gadir-i Hum Bayramı: Birlik ve Beraberlik Mesajları

Gadir-i Hum Bayramı Hatay'da Coşkuyla Kutlandı

Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak bilinen Gadir-i Hum Bayramı, Hatay'ın Samandağ ilçesinde gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İlk olarak, Hazreti Hızır Türbesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, burada dua edip buhur yakarak bayram coşkusunu paylaştılar. Ayrıca, evlerde ve türbelerde akşamdan kesilen kurban etlerinin buğdayla karıştırılması sonucu hazırlanan geleneksel bayram yemeği hirisi, büyük kazanlarda uzun saatler pişirildi.

Bayram Namazı ve İkramlar

Bayram namazının ardından, beyaz kaplar içinde hazırlanan hirisi, tandır ateşiyle pişirilen ekmekle birlikte türbelere ve misafirlere ikram edildi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hazreti Hızır Türbesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada bayramlarını kutlayarak, hirisi dağıtan Masatlı, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren özel günler olduğunu ifade etti.

Vali Masatlı'dan Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Medeniyetler şehri Hatay'da pek çok kültür ve inancın bir arada barış ve huzur içinde yaşadığını vurgulayan Masatlı, şöyle konuştu: "Asırların afetinden etkilenen Samandağ'ımızda da afet sonrası asırların ihya, inşa ve imarı için Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında çalışmalarımızı bir seferberlik ruhu içerisinde devam ettiriyoruz. Tabii ki bizler binalarımızı, altyapılarımızı yaparken diğer yandan da bu hoşgörü, barış, kardeşlik şehrinde inanışlarımızın özel günlerinde de bir araya geliyoruz ve onların bu iyi olma haline destek olmaya çalışıyoruz. Gadir-i Hum Bayramı'mızın başta ilimiz olmak üzere ülkemize ve tüm bu noktadaki inanışlara hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum...

Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum Bayramı, Hatay'da kutlandı. Samandağ ilçesinde bulunan ve Hızır Aleyhisselam ile Musa Peygamber'in buluştuğu yer olarak adlandırılan Hazreti Hızır Türbesi'ne gelen vatandaşlar, burada dua edip buhur yaktı.

Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum...

Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum Bayramı, Hatay'da kutlandı. Samandağ ilçesinde bulunan ve Hızır Aleyhisselam ile Musa Peygamber'in buluştuğu yer olarak adlandırılan Hazreti Hızır Türbesi'ne gelen vatandaşlar, burada dua edip buhur yaktı.

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