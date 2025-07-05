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Hatay'da Gençlik ve Medya Akademisi Eğitim Programı Tamamlandı

Hatay'da düzenlenen Gençlik ve Medya Akademisi eğitim programı sertifika töreni ile sona erdi. 40 kursiyere belgeleri verildi.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 18:17
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 18:17
Hatay'da Gençlik ve Medya Akademisi Eğitim Programı Tamamlandı

Hatay'da Gençlik ve Medya Akademisi Eğitim Programı Tamamlandı

Hatay'da, "Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi" amacıyla düzenlenen Gençlik ve Medya Akademisi eğitim programı başarıyla tamamlanarak kursiyerlerine sertifikaları verildi.

Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) katkılarıyla ve Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde gerçekleştirilen sertifika törenine katılan TÜBAF Genel Başkanı Sinan Burhan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu.

Burhan, devletin tüm imkanlarıyla Hatay'ın yaralarını sarmayı hedeflediğini ifade ederek, "Gençlerimizin mesleklerini bilmeleri noktasında gerek kameraman, gerek fotoğraf, gerek diksiyon anlamında kurs verdik. İnşallah daha güzel programlarda Hatay'da buluşuruz." dedi.

AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel de, eğitim programının düzenlenmesine katkı sağlayanlara teşekkür ederek, gençlere bu programın faydalı olmasını umduğunu belirtti. Özel, "Cumhurbaşkanımız her kabinenin ilk günden 'Hatay'da ne yaptınız'? sorusunu sorarak, bakanlarımızı bu yönde talimatlandırdı. Bugün Hatay, konutları, iş yerleri, eğitim yuvaları, hastaneleri, yolları, havalimanları, viyadükleri ve tünelleriyle geleceğin pırıl pırıl şehirlerinden biri olmaya namzet." şeklinde konuştu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ise gazeteciliğin önemli bir güç olduğunu vurgulayarak, akademiye katılan gençlere başarılar diledi.

Program, 4 ay süren eğitimlerin ardından 40 kursiyere sertifikalarının verilmesiyle sona erdi. Törenin ardından "Deprem farkındalık ve medya" konulu bir panel düzenlendi. Panelde gazeteciler Zafer Şahin, Melik Yiğitel, Emin Pazarcı, Osman Ateşli, TÜBAF Genel Başkan yardımcıları Hasan Yavuz Bakır ve Çetin Altan yer aldı.

Hatay'da, "Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi" için düzenlenen "Gençlik...

Hatay'da, "Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi" için düzenlenen "Gençlik ve Medya Akademisi" eğitim programını tamamlayan kursiyerler törenle sertifikalarını aldı.

Hatay'da, "Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi" için düzenlenen "Gençlik...

Hatay'da, "Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi" için düzenlenen "Gençlik ve Medya Akademisi" eğitim programını tamamlayan kursiyerler törenle sertifikalarını aldı.

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