Hatay'da hafriyat kamyonu sol şeritte 100 kilometre hızla ilerledi: Sürücüye 2 bin 74 TL ceza

Hatay'da Antakya-Akasya mevkiinde 100 kilometre hıza ulaşan hafriyat kamyonu cep telefonu kamerasına yansıdı; sürücüye 2 bin 74 TL ceza verildi.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 09:27
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 09:27
Hatay'da hafriyat kamyonu sol şeritte 100 kilometre hızla ilerledi: Sürücüye 2 bin 74 TL ceza

Hatay'da hafriyat kamyonu sol şeritte 100 kilometre hızla ilerledi: Sürücüye 2 bin 74 TL ceza

Antakya'da cep telefonu kamerasına yansıyan hız tehlikesi

Hatay’da trafikte 100 kilometre hızı bulan hafriyat kamyonunun anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, deprem sonrası hafriyat kamyonu sayısının arttığı Antakya ilçesinde meydana geldi.

Görüntülerde, Samandağ - Antakya yolu Akasya Mahallesi mevkiinde hafriyat kamyonunun sol şeritte hızını artırdığı ve arkada ilerleyen vatandaşın aracına yetişemediği görülüyor. Vatandaşın kaydına göre arkadaki aracın hızı 90 km iken kamyon daha yüksek hızla ilerledi.

Görüntüler sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, aracı ve sürücüsünü tespit ederek 2 bin 74 TL idari para cezası uyguladı.

"Videodaki araç 90 km hızla giderken hafriyat kamyonu aracı sollayarak 100 veya 120 km hızla gidiyorlar ve bu şekilde hız yapması hem bizi hem de kendisini tehlikeye sokuyor"

Hafriyat kamyonların yaptıkları hızla kazaya davetiye çıkardıklarını ifade eden Davut Meydan, Biz trafikte ilerliyorduk. Hafriyat kamyonları gerçekten çok hızlı gidiyorlar. Trafiği tehlikeye sokuyorlar. Videodaki araç 90 km hızla giderken hafriyat kamyonu aracı sollayarak 100 veya 120 km hızla gidiyorlar. Bu şekilde hız yapması hem bizi hem de kendisini tehlikeye sokuyor. Bu şekilde de kazalar oluyor. Trafik polisleri de bu videoyu gördükten sonra bildiğim kadarıyla sürücüye para cezası uygulandı. Hafriyat kamyonların biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Bu durumda hem kendi canını hem de diğer kişilerin canlarını riske atmaya gerek kalmaz. Bu şekilde uyarlarsa trafikte kaza olmaz ifadelerini kullandı.

HATAY'DA 90 KİLOMETRE HIZI GEÇEREK OTOMOBİL SOLLAYAN HAFRİYAT KAMYONU SÜRÜCÜSÜNE POLİS EKİPLERİ...

HATAY'DA 90 KİLOMETRE HIZI GEÇEREK OTOMOBİL SOLLAYAN HAFRİYAT KAMYONU SÜRÜCÜSÜNE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN 2 BİN 74 TL CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.

HATAY'DA 90 KİLOMETRE HIZI GEÇEREK OTOMOBİL SOLLAYAN HAFRİYAT KAMYONU SÜRÜCÜSÜNE POLİS EKİPLERİ...

İLGİLİ HABERLER

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçelievler'de Kontrolünü Kaybeden Sürücü Çok Sayıda Araca Çarpıp Boşluğa Düştü
2
Çanakkale'de JASAT Operasyonunda 7 Şahıs Tutuklandı
3
Yenipazar’da altyapı ve yeşil alan çalışmaları Çarşı Mahallesi’nde sürüyor
4
Aydın-Çine Karayolu'nda Yoğun Sis Sürücüleri Zorladı
5
Arnavutköy'de 13 Yaşındaki Çocuk Parkta Bıçaklandı — Gasp Girişimi Kamerada
6
Fatih Kocabağ İnşaat'tan Gaziantep'e Yeni Nesil Villalar: Harmony ve Villa Pera
7
Maltepe Esenkent Metrosunda İntihar Girişimi — Yolcu Hastaneye Kaldırıldı

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı