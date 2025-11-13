Hatay'da hafriyat kamyonu sol şeritte 100 kilometre hızla ilerledi: Sürücüye 2 bin 74 TL ceza

Antakya'da cep telefonu kamerasına yansıyan hız tehlikesi

Hatay’da trafikte 100 kilometre hızı bulan hafriyat kamyonunun anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, deprem sonrası hafriyat kamyonu sayısının arttığı Antakya ilçesinde meydana geldi.

Görüntülerde, Samandağ - Antakya yolu Akasya Mahallesi mevkiinde hafriyat kamyonunun sol şeritte hızını artırdığı ve arkada ilerleyen vatandaşın aracına yetişemediği görülüyor. Vatandaşın kaydına göre arkadaki aracın hızı 90 km iken kamyon daha yüksek hızla ilerledi.

Görüntüler sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, aracı ve sürücüsünü tespit ederek 2 bin 74 TL idari para cezası uyguladı.

"Videodaki araç 90 km hızla giderken hafriyat kamyonu aracı sollayarak 100 veya 120 km hızla gidiyorlar ve bu şekilde hız yapması hem bizi hem de kendisini tehlikeye sokuyor"

Hafriyat kamyonların yaptıkları hızla kazaya davetiye çıkardıklarını ifade eden Davut Meydan, Biz trafikte ilerliyorduk. Hafriyat kamyonları gerçekten çok hızlı gidiyorlar. Trafiği tehlikeye sokuyorlar. Videodaki araç 90 km hızla giderken hafriyat kamyonu aracı sollayarak 100 veya 120 km hızla gidiyorlar. Bu şekilde hız yapması hem bizi hem de kendisini tehlikeye sokuyor. Bu şekilde de kazalar oluyor. Trafik polisleri de bu videoyu gördükten sonra bildiğim kadarıyla sürücüye para cezası uygulandı. Hafriyat kamyonların biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Bu durumda hem kendi canını hem de diğer kişilerin canlarını riske atmaya gerek kalmaz. Bu şekilde uyarlarsa trafikte kaza olmaz ifadelerini kullandı.

