Hatay'da Hafriyat Kamyonu Uçuruma Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Defne'de Dramatik Kaza

Hatay'ın Defne ilçesinde, fren arızası nedeniyle kontrolden çıkan bir hafriyat kamyonu uçuruma devrildi. Kazada, 28 K 5889 plakalı aracın sürücüsü H.Y. (28) ile su deposunda güvenlik görevlisi Mehmet Çakrak (51) yaralandı.

Olay Anı ve Kurtarma Çalışmaları

Olay, Antakya-Yayladağı yolunun Döver Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Üzerinde ağır yük bulunan kamyon, uçurumdan yuvarlanarak Büyükşehir Belediyesine ait su deposunun güvenlik kulübesine çarptı. Kaza sonrası 112 Acil Sağlık, AFAD, polis, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.

Kurtarma çalışmalarının ardından yaralılar, Defne Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen güvenlik görevlisi Mehmet Çakrak hayatını kaybederken, sürücü H.Y.'nin durumu ise ağır olarak bildirildi.

Kazanın ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hatay'ın Defne ilçesinde freni arızalanan hafriyat kamyonunun uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hatay'ın Defne ilçesinde freni arızalanan hafriyat kamyonunun uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.