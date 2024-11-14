Hatay'da Hamile Kadın ve Çocuklarını Öldüren Sanığa 3 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet

Mahkeme Turgay Kaya'nın Cezasını Açıkladı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 7 aylık hamile Selma Abacı ve iki çocuğunu, silahla öldürüp cansız bedenlerini ormanlık alana gömdüğü iddia edilen sanığa verilen ceza açıklandı.

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Sanık Turgay Kaya, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma salonundaki avukatlar ise olayın detaylarını dinlemek için hazır bulundu. Kaya, savunmasında, ölen Selma Abacı'nın dini nikahlı eşi ve çocukların da babası olduğunu belirterek, cinayeti işlemediğini iddia etti.

Mahkeme heyeti, Turgay Kaya'nın 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ve mevcut halinin devamına karar verdi.

Olayın Gelişimi

İskenderun'da, 6 Şubat tarihinde 7 aylık hamile Selma Abacı ile çocukları Sait Kerim (2) ve Hamza Azat Abacı (1) kayboldu. Yakınlarının yapmış olduğu ihbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmalar sonucunda anne ve çocuklarının, silahla öldürüldükten sonra ormanlık alanda toprağa gömüldüğü tespit edildi ve gözaltına alınan Turgay Kaya daha sonra tutuklandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.