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Hatay'da 'Haydi Tenise' Projesinin Tanıtımı Yapıldı

Hatay'da 'Haydi Tenise' projesi tanıtıldı. Proje, tenis sporunu yaygınlaştırmayı ve çocukların gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 17:12
Hatay'da 'Haydi Tenise' Projesinin Tanıtımı Yapıldı

Hatay'da 'Haydi Tenise' Projesi Tanıtıldı

Hatay'da, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) işbirliğinde hayata geçirilen 'Haydi Tenise' projesinin tanıtım etkinliği gerçekleştirildi. Tanıtım, Antakya Günyazı Ortaokulu'nda düzenlendi.

Projede Depremzedelere Öncelik

Tanıtım programında konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, bu projeyle tenis sporunun ülke genelinde yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini ifade etti. Proje, 6 Şubat 2023’de meydana gelen depremlerden etkilenen illere öncelik vermeyi amaçlıyor. Öğrencilerin tenise erişimini kolaylaştırmak ve onlara tenis ile spor sevgisini kazandırmak istediklerini belirtti.

Toplumsal Fırsat Eşitliği İçin Önemli Bir Adım

TTF Başkanı Şafak Müderrisgil, projenin yalnızca bir spor etkinliği olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu proje, çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunacak ve daha sağlıklı, özgüvenli bireyler yetişmelerine zemin hazırlayacaktır" şeklinde konuştu. Müderrisgil, projenin toplumsal fırsat eşitliği ve çocukların çok yönlü gelişimi için atılmış güçlü bir adım olduğunu dile getirdi.

Tenis Oyun Malzemeleri Dağıtımı

'Haydi Tenise' projesi kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki 20 okula tenis filesi ve topları ile 7 bin 870 öğrenciye tenis raketi dağıtılması planlanıyor.

Hatay'da, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Tenis Federasyonu (TTF)...

Hatay'da, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) işbirliğinde başlatılan "Haydi Tenise" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Hatay'da, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Tenis Federasyonu (TTF)...

Hatay'da, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) işbirliğinde başlatılan "Haydi Tenise" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

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