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Hatay'da İki Otomobilin Çarpışması: 2 Ölü, 2 Yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 18:29
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 18:29
Hatay'da İki Otomobilin Çarpışması: 2 Ölü, 2 Yaralı

Hatay'da Feci Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Adana-İskenderun Otoyolu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Dörtyol ilçesi mevkisinde meydana geldi. Tahsin Selli idaresindeki 31 ABT 327 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen bir sürücüye ait 41 AEC 535 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Selli'nin kullandığı otomobil şarampole düştü.

Kaza sonucunda, sürücü Tahsin Selli ile birlikte araçta bulunan Seyfullah Hacıoğlu, Murat D. ve Vakkas K. yaralandı. Olayın hemen ardından, ihbar üzerine olay yerine ambulanslar ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hızlı bir şekilde Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Tahsin Selli (63) ve Seyfullah Hacıoğlu (54) hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi...

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi...

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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