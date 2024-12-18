Hatay'da Kamyonla Çarpışan Çekicideki 2 Kişi Yaralandı

Antakya'da Trafik Kazası: Kamyon ve Çekici Çarpıştı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyon çekiciye çarparak iki kişinin yaralanmasına neden oldu.

Kaza Detayları

41 DK 463 plakalı kamyon ile 80 AAS 027 plakalı çekici, İskenderun-Antakya kara yolu üzerinde, Bakras Mahallesi mevkisinde çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Kazada yaralanan çekideki iki kişi, olay yerinde yapılan ilk yardımın ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kamyonla çarpışan çekicideki 2 kişi yaralandı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kamyonla çarpışan çekicideki 2 kişi yaralandı.