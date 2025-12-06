Hatay'da Kırıkhan'da Minibüsle Çarpışan TOFAŞ Hurdaya Döndü: 2 Yaralı

Kırıkhan'da minibüsle çarpışan TOFAŞ marka otomobil hurdaya döndü; araçtaki sürücü ve yolcu ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 13:15
Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu mevkiinde meydana gelen kazada, TOFAŞ marka otomobil minibüsle çarpışarak ağır hasar aldı.

Kaza Detayları

Kaza, Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu mevkiinde yaşandı. B.K. idaresindeki 31 ABT 094 plakalı FİAT TOFAŞ marka otomobil, M.E.C. hakimiyetindeki 31 AOL 51 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışma sonucu TOFAŞ marka otomobil demir yığınına döndü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü ile yolcu konumundaki C.A. hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

