Hatay'da Kırıkhan'da Minibüsle Çarpışan TOFAŞ Hurdaya Döndü: 2 Yaralı

Hatay'da Kırıkhan'da Minibüsle Çarpışan TOFAŞ Hurdaya Döndü
Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu mevkiinde meydana gelen kazada, TOFAŞ marka otomobil minibüsle çarpışarak ağır hasar aldı.
Kaza Detayları
Kaza, Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu mevkiinde yaşandı. B.K. idaresindeki 31 ABT 094 plakalı FİAT TOFAŞ marka otomobil, M.E.C. hakimiyetindeki 31 AOL 51 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışma sonucu TOFAŞ marka otomobil demir yığınına döndü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü ile yolcu konumundaki C.A. hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
