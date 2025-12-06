AYTO’dan İş Dünyasına İletişim ve Markalaşma Eğitimi

AYTO Akademi ve Güney Ege Kalkınma Ajansı iş birliğiyle düzenlenen eğitimde, marka gücü, müşteri deneyimi ve dijital iletişimde uygulanabilir stratejiler paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 13:34
AYTO Akademi ve Güney Ege Kalkınma Ajansı iş birliğiyle düzenlenen Yeni İletişim Stratejileri ve Markalaşma Eğitimi, Aydınlı işletmelerle buluştu. Program, katılımcılara rekabet avantajı sağlayacak güncel ve uygulanabilir yöntemleri sunmayı amaçladı.

Eğitimin İçeriği

Eğitimde müşteri deneyimi, marka gücü ve etkili iletişim gibi günümüz iş dünyasında öne çıkan başlıklar detaylandırıldı. Katılımcılar, iletişim stratejilerindeki güncel trendler, marka konumlandırma süreçleri, hedef kitle analizi ve dijital platformlarda etkili iletişim teknikleri hakkında pratik bilgiler edindi.

Program kapsamında işletmelere, markalarını güçlendirecek ve misafir memnuniyetini artıracak uygulanabilir yöntemler aktarıldı; katılımcıların bu yöntemleri iş süreçlerine entegre edebilmeleri hedeflendi.

AYTO’dan Değerlendirme

Aydın Ticaret Odası Genel Sekreteri İlknur Kahraman, eğitimle ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Bu eğitimle üyelerimizin iletişim becerilerini güçlendirmeyi ve markalarını daha etkili şekilde konumlandırmalarına katkı sağlamayı hedefledik. AYTO olarak iş dünyasında üyelerimizin gelişimine yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz".

AYTO, düzenlediği eğitim ve bilgilendirme faaliyetleriyle üyelerinin değişen iş dünyası şartlarına uyum sağlamasına ve sürdürülebilir başarı elde etmesine destek vermeyi sürdürüyor.

