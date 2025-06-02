Hatay'da Kuduz Karantinası Altındaki 4 Mahalleden Sahipsiz Köpekler Toplanıyor

Hatay'da Kuduz Karantinası Altındaki Mahallelerde Önemli Çalışma

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 23 Mayıs'ta bir köpekte kuduz tespit edilmesinin ardından, kuduz riski nedeniyle karantinaya alınan Tekebaşı, Çöğürlü, Gözene ve Meydan mahallelerinde sahipsiz köpeklerin barınağa götürülmesi için çalışmalar başlatıldı.

Karantina Uygulaması ve Ekiplerin Çalışmaları

Hatay Valiliği, kuduz vakasının ardından bu mahallelerdeki sahipsiz köpeklerin toplanması yönünde bir karar aldı. Veteriner hekim de dahil olmak üzere oluşturulan 4 kişilik ekip, karantinaya alınan bölgelerin girişine astıkları 'kuduz risk bölgesi' levhalarıyla birlikte köpekleri toplamaya başladı.

Köpekler Aşılanıp Kısırlaştırılacak

Toplanan köpekler, belediyeye ait barınağa götürülerek aşılanacak ve kısırlaştırılacak. Böylece hem hayvanların sağlık durumu iyileştirilecek hem de kuduz gibi bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önüne geçilecektir.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde başlatılan bu önemli çalışma, sahipsiz köpeklerin yaşam şartlarını iyileştirmenin yanı sıra, kuduz riskinin minimize edilmesi açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, kuduz nedeniyle karantinaya alınan 4 mahalledeki sahipsiz köpeklerin barınağa götürülmesi için çalışma başlatıldı.