Hatay'da Milleyha Sulak Alanı'nda Temizlik Seferberliği

Hatay'da Milleyha Sulak Alanı Temizlikle Canlanıyor

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Sulak Alanı'nda, belediye ekiplerince bu hafta anlamlı bir temizlik faaliyeti gerçekleştirildi. Samandağ Belediyesi tarafından kurulan 18 kişilik ekip, 3 kamyon ve kepçe yardımıyla alandaki atıkları temizledi.

Kuş Cenneti Hedefi

Temizlik çalışmaları kapsamında poşetlere konulan atıklar, çöp döküm sahasına taşındı. Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Milleyha Sulak Alanı'nın dünyada örnek olacak şekilde kuş cennetine çevrilmesi amacıyla çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

Karaçay, kuşların korunması için gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirterek, “Samandağ tarihinde ilk kez buraya zabıta devriyeleri koyduk, kuşlarla ilgili uyarıcı tabelalar astık. Biz burayı koruyacağız. Alana moloz dökülmesine engel olduk. Buraya imar yapmak isteyen vatandaşlara izin vermedik. Dolgu yapmak isteyen vatandaşlara engel olduk.” ifadelerini kullandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Sulak Alanı'nda belediye ekiplerince temizlik yapıldı. Samandağ Belediyesince oluşturulan 18 kişilik ekip 3 kamyon ve kepçe yardımıyla alandaki çöpleri topladı.

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Sulak Alanı'nda belediye ekiplerince temizlik yapıldı. Samandağ Belediyesince oluşturulan 18 kişilik ekip 3 kamyon ve kepçe yardımıyla alandaki çöpleri topladı.