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Hatay'da Öğrenciler Yamaç Paraşütüyle Gökyüzünde Kitap Okudu

Hatay'da öğrenciler, 'Ülkem Havada Okuyor' projesiyle yamaç paraşütü yaparak gökyüzünde kitap okudu.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 17:07
Hatay'da Öğrenciler Yamaç Paraşütüyle Gökyüzünde Kitap Okudu

Hatay'da Öğrenciler Unutulmaz Bir Deneyim Yaşadı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde hayata geçirilen 'Ülkem Havada Okuyor' projesi, yamaç paraşütü ile farklı bir etkinlik sağladı. Bu kapsamda, 30 öğrenci, Çevlik Sahili'nde düzenlenen etkinlikte yamaç paraşütü pilotları eşliğinde sıradışı bir deneyim yaşadı.

Amanos Dağları'ndan Yüksek Bir Uçuş

Öğrenciler, Amanos Dağları eteklerinden yaklaşık 400 metre yükseklikten atlayarak gökyüzünde kitap okumanın keyfini çıkardılar. Bu etkinlik ile kitap okumanın her ortamda mümkün olduğunu göstermek hedeflendi.

Projeye Destek ve Amaç

Etkinlik hakkında açıklama yapan Ülkem Okuyor Derneği Başkanı Havva Aydanur Ertuğrul, projeyle hem depremzede çocuklara unutulmaz bir deneyim yaşattıklarını hem de gençler arasında okumayı teşvik ettiklerini vurguladı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, "Ülkem Havada Okuyor" projesi kapsamında yamaç paraşütüyle atlayış...

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, "Ülkem Havada Okuyor" projesi kapsamında yamaç paraşütüyle atlayış yapan öğrenciler, gökyüzünde kitap okudu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, "Ülkem Havada Okuyor" projesi kapsamında yamaç paraşütüyle atlayış...

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, "Ülkem Havada Okuyor" projesi kapsamında yamaç paraşütüyle atlayış yapan öğrenciler, gökyüzünde kitap okudu.

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