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Hatay'da Öğrencilerden TUSAŞ'a Destek Pedal Turu

Hatay'daki ortaokul öğrencileri, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını bisikletle kınadı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 15:28
Hatay'da Öğrencilerden TUSAŞ'a Destek Pedal Turu

Hatay'da Öğrencilerden TUSAŞ'a Yanıt

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, ortaokul öğrencileri Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını bisikletle kınadı.

Etkinlik Detayları

Kuzuculu Ortaokulu ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu anlamlı etkinliğe çok sayıda öğrenci katılım gösterdi. Türk bayraklarıyla donatılmış bisikletleriyle okul önünden hareket eden öğrenciler, Kuzuculu Mahallesi'nde pedal çevirerek saldırıyı protesto etti.

Vatandaşlardan Destek

Öğrencilerin bu etkinliğine birçok vatandaş da bisikletleriyle katılarak destek verdiler, birlik ve beraberlik mesajı verdiler.

Yetkililerin Açıklamaları

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy, yaptığı açıklamada, "Ülkeyi karıştırmaya ve bölmeye çalışan her türlü oluşumu lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.

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