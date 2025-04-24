Hatay'da Öğrencilere Robotik Yarışma İçin Eğitim Desteği

Hatay'da Robotik Yarışması İçin Protokol İmzalandı

Hatay'da, robotik yarışmasına katılacak lise öğrencilerinin eğitimine destek amacıyla yeni bir protokol imzalandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle, 2026 yılında gerçekleştirilecek FIRST Robotics Competition (FRC) yarışması için Hatay Fen Lisesi öğrencilerine yönelik eğitim desteği sağlanması hedefleniyor.

Önemli İmza Töreni

İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz ve Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik tarafından imzalanan protokolle, yarışmaya katılacak 24 öğrenci ve 4 eğitmenin robotik alanındaki eğitimleri desteklenecek. AYİDER Başkanı Hakan Şişik, yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini belirtti.

Yapay Zeka ve Kodlama Eğitimi

Şişik, “Öğrencilerin yapay zeka, kodlama ve robotik alanlarında yarışmaya hazırlıkları için destek olacağız. Eğitim süreçlerini, kamplarını ve gerekli materyallerin finansmanını sponsor olarak üstleneceğiz. Çocuklarımızın, Hatay'ın yüzünü güldürecek başarılar göstereceğine inanıyoruz” dedi.

Konferans ve Gelecek Vizyonu

İmza töreninin ardından, Hatay Fen Lisesi Konferans Salonunda, “Teknoloji, Yapay Zeka ve Geleceğin Mühendisleri” başlıklı bir konferans düzenlendi. Bu etkinlik, ilerleyen dönemlerdeki eğitim ve geliştirme faaliyetlerine ışık tutacak.

Hatay'da, robotik yarışmasına katılacak lise öğrencilerinin eğitimine destek amacıyla protokol imzalandı. İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz (sağda) ve Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik'in (solda) imzaladığı protokolle, yarışmaya katılacak öğrencilere eğitim desteği sağlanacak.

Hatay'da, robotik yarışmasına katılacak lise öğrencilerinin eğitimine destek amacıyla protokol imzalandı. İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz (sağda) ve Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik'in (solda) imzaladığı protokolle, yarışmaya katılacak öğrencilere eğitim desteği sağlanacak.