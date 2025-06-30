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Hatay'da Orman Yangını: 1800 Vatandaş Tahliye Edildi

Hatay'da çıkan orman yangınında 1800 vatandaş tahliye edilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 21:50
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 21:50
Hatay'da Orman Yangını: 1800 Vatandaş Tahliye Edildi

Hatay'da Orman Yangını Korkutuyor

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın, hızla büyüyerek yerel halkı endişeye sevk etti. Vali Mustafa Masatlı, yangın hakkında güncel bilgilere yer vererek, bölgedeki durumun ciddi olduğunu ifade etti.

Yangın ve Tahliyeler

Bölgedeki Karaali Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenlerle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılım gösterdi. Vali Masatlı, 3 mahallede yaklaşık 1800 vatandaşın tahliye edildiğini ve 160 hanenin boşaltıldığını açıkladı. Ayrıca, yangının Oğlakören ve Üçgedik mahallelerini de etkilediği belirtildi.

İtfaiye Ekipleri ve Önlemler

Yangına müdahale için Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve 4 söndürme helikopteri ile toplamda 414 araç bölgeye yönlendirildi. Ekipler, yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangının yayılmasını önlemek amacıyla gerekli önlemleri alırken, yangından etkilenen mahalle mezarlığında hasar oluştu.

Hava Koşulları ve Mücadele

Yangınla mücadelede yaklaşık 1000 personelin görev aldığını belirten Vali Masatlı, son iki günde rüzgarın aşırı şiddetli ve kararsız hareketlerinin yangının yayılmasını tetiklediğini ifade etti. Havanın kararması nedeniyle, gün boyunca helikopterle gerçekleştirilen müdahalelere yarın sabaha kadar ara verileceği duyuruldu.

Yangının Nedenleri ve Gelecek Planları

Yangının çıkış nedeni hakkında henüz net bir bilgi olmadığını söyleyen Masatlı, teknik ekiplerin ve yerel otoritelerin konuya ilişkin incelemelerini sürdürdüğünü kaydetti. Yangın boyunca can kaybının olmaması ise sevindirici bir gelişme olarak değerlendirildi. Vali, yarın itibarıyla hasar tespit çalışmalarına başlayacaklarını da ekledi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan orman yangınına havadan...

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan orman yangınına havadan...

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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