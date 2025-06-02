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Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Arsuz'da çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde başarılı bir şekilde söndürüldü.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 17:52
Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Arsuz İlçesinde Orman Yangını Söndürüldü

Hatay'ın Arsuz ilçesi Hüyük Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgedeki ormanlık alandan henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının başlamasıyla birlikte, olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın sahası, ekiplerin azimle gerçekleştirdiği müdahalelerle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, bölgedeki durum kontrol altına alındı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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