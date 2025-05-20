Hatay'da Sinan Akçıl, Gençlik Konseri'nde Hayranlarıyla Buluştu

Hatay'da Sinan Akçıl Coşkusu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleşen "Sesimiz Bir Yüreğimiz Bir Gençlik Konseri" etkinliği, ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'ın muhteşem performansıyla renklendi. Etkinlik, İskenderun Teknik Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde düzenlendi.

Hayranlarından Büyük İlgi

Sinan Akçıl, sevilen şarkılarını seslendirirken, hayranları da ona eşlik ederek büyük bir coşku yaşadı. Konser sırasında duygusal anlar yaşanırken, şarkıcıya sahnede doğum günü sürprizi düzenlendi ve pasta kesildi.

Hatay'a Destek Sözü

Konuşması sırasında Sinan Akçıl, Hatay’ı her zaman destekleyeceğini ifade ederek, “Benim için en güzel doğum günü sizinle olan doğum günüdür” dedi. Bu sözler, katılımcılardan alkış ve tezahüratlarla karşılandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde "Sesimiz Bir Yüreğimiz Bir Gençlik Konseri" kapsamında şarkıcı Sinan Akçıl sahne aldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde "Sesimiz Bir Yüreğimiz Bir Gençlik Konseri" kapsamında şarkıcı Sinan Akçıl sahne aldı.