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Hatay'da Sınır Kapısında Tır Yangını: 6 Otomobil Alev Alev Yandı

Hatay'daki sınır kapısında tırda çıkan yangında 6 otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 22:17
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 22:20
Hatay'da Sınır Kapısında Tır Yangını: 6 Otomobil Alev Alev Yandı

Yangın Sırasında Tırda 6 Otomobil Alev Alev Yandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda meydana gelen yangın, sürücü ve gümrük görevlilerini endişelendirdi. Sınır kapısında park halindeki bir tırda, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Yangın ihbarının ardından olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı; ancak tırın içerisindeki 6 otomobil maalesef kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Yangının, tırın park ettiği alanda ciddi zarara yol açtığı bildirildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sınır kapısında park alanındaki tırda çıkan yangında 6 otomobil...

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sınır kapısında park alanındaki tırda çıkan yangında 6 otomobil yandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sınır kapısında park alanındaki tırda çıkan yangında 6 otomobil...

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sınır kapısında park alanındaki tırda çıkan yangında 6 otomobil yandı.

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