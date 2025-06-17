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Hatay'da 'Tahta Bavul' Müzikali İzleyiciyle Buluştu

Hatay'da, depremlerin ardından kültürel iyileşmeye destek amacıyla 'Tahta Bavul' müzikali sahnelendi.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 01:14
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 01:14
Hatay'da 'Tahta Bavul' Müzikali İzleyiciyle Buluştu

Hatay'da 'Tahta Bavul' Müzikali İzleyiciyle Buluştu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te gerçekleşen depremlerin ardından, Hatay'ın toplumsal ve kültürel iyileşmesine destek olmak amacıyla hazırlanan 'Tahta Bavul' müzikali sanatseverlerle buluştu.

Emekli müzik öğretmeni Gökhan Güçlü'nün 40 yıllık meslek hayatından esinlenerek hazırladığı bu müzikal, Kültür Sanat Çarşısı'nda sahnelendi.

50 kişilik öğretmen kadrosunun katkılarıyla hayata geçirilen müzikalde, farklı yörelere ait ezgilerin yanı sıra 'Uzun İnce Bir Yoldayım', 'Hatıran Yeter' gibi eserler de seslendirildi. Koronun söylediği şarkılara izleyicilerin eşlik etmesi müzikalin coşkusunu artırdı.

Vali Masatlı Açıklamalarda Bulundu

Etkinlik sonunda bir konuşma yapan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat'tan bu yana şehrin fiziki ve ruhsal olarak ayağa kalkması için sürdürülen çalışmalara dikkat çekti. Kapsamda 164 okulun hizmete açıldığını, 90 okulun ise inşaatının sürdüğünü vurguladı. Masatlı, "Bir yandan okullar, hastaneler ve altyapı yatırımlarını tamamlıyor, diğer yandan kültürel projelerle insanımızın ruhuna dokunuyoruz," ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü'nden Teşekkür

Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, 6 ay süren çalışmalar sonucunda müzikalin izleyicilerle buluşturulduğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerin ardından Hatay'ın toplumsal ve kültürel...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerin ardından Hatay'ın toplumsal ve kültürel iyileşmesine destek amacıyla hazırlanan "Tahta Bavul" müzikali izleyiciyle buluştu. Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sağda) etkinliğe katıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerin ardından Hatay'ın toplumsal ve kültürel...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerin ardından Hatay'ın toplumsal ve kültürel iyileşmesine destek amacıyla hazırlanan "Tahta Bavul" müzikali izleyiciyle buluştu. Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sağda) etkinliğe katıldı.

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