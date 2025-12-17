DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,23 -0,06%
ALTIN
5.957,92 -0,66%
BITCOIN
3.854.113,36 -2,91%

Hatay'da Tofaş Takla Attı — Sürücü Yaralandı

Defne Çekmece'de 31 AVB 084 plakalı Tofaş üst geçit merdivesine çarpıp takla attı; sürücü itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 17:42
Hatay'da Tofaş Takla Attı — Sürücü Yaralandı

Hatay'da Tofaş Takla Attı — Sürücü Yaralandı

Kaza Detayları

Hatay’da meydana gelen kazada, trafikte seyreden Tofaş marka 31 AVB 084 plakalı otomobil, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi yakınlarında üst geçidin merdivenine çarparak takla attı.

Araç ters dönerek hurdaya dönerken, sürücü araç içinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü kurtardı.

Sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastanede tedavi altına alındı. Hurdaya dönen araç, çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

HATAY’DA TAKLA ATARAK TERS DÖNEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

HATAY’DA TAKLA ATARAK TERS DÖNEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

HATAY’DA TAKLA ATARAK TERS DÖNEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

İLGİLİ HABERLER

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emsa-Vestel-Sparcon Hibrit Jeneratör Lansmanı Eskişehir’de
2
Çeşme’de Özel Harekat Destekli Operasyon: 6 Suçtan Aranan H.A. Yakalandı
3
Şişli'de dehşet: Otomobil yayalara çarptı — 2 ölü, 6 yaralı
4
Burdur'da halı saha kavgası: 2 kişi 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan tutuklandı
5
Gaziantep'te 40 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Kemal G Yakalandı
6
Nazilli’de Minibüs Motosiklete Çarptı, Park Halindeki Araçlara Daldı: 1 Yaralı
7
Kırıkkale'de zincirleme kaza: 3 servis aracı çarpıştı, 10 yaralı

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor