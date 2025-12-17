Hatay'da Tofaş Takla Attı — Sürücü Yaralandı
Kaza Detayları
Hatay’da meydana gelen kazada, trafikte seyreden Tofaş marka 31 AVB 084 plakalı otomobil, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi yakınlarında üst geçidin merdivenine çarparak takla attı.
Araç ters dönerek hurdaya dönerken, sürücü araç içinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü kurtardı.
Sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastanede tedavi altına alındı. Hurdaya dönen araç, çekiciyle otoparka kaldırıldı.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
