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Hatay'da Türkiye'nin Huzuru Toplantısı: İçişleri Bakanı'nın Açıklamaları

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Hatay'da düzenlenen toplantıda güvenlik, imar ve deprem sonrası yardımlarla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 16:51
Hatay'da Türkiye'nin Huzuru Toplantısı: İçişleri Bakanı'nın Açıklamaları

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Hatay'da Önemli Açıklamalarda Bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'da düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı" sırasında yaptığı konuşmada, devletin tüm kurumlarıyla Hatay'da aktif olarak çalıştığını belirtti. "Devletimiz, Hatay'ımızı imar ederken huzur ve güvenliğimizden kesinlikle taviz vermiyoruz," dedi.

Hatay'da Güvenlik Durumu ve İstatistikler

Toplantıya Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın katıldığı bildirildi. Yerlikaya, Hatay'daki güvenlik durumu hakkında ilginç veriler paylaştı. "2024'ün ilk 8 ayında kişilere karşı işlenen önemli suçların aydınlatma oranı yüzde 97, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 32,7'lik bir azalma yaşandı," ifadelerini kullandı.

Deprem Sonrası Yapılan Çalışmalar

Ali Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan konut seferberliğine de değindi. "Hatay'da, 2025 yılı sonuna kadar 139 bin konutun tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor," dedi.

Göçmen ve Suçla Mücadele İstatistikleri

Bakan Yerlikaya, yasal olarak Hatay'da bulunan yabancıların sayısının 258 bin 65 olduğunu, bunun 254 bin 457'sinin geçici koruma altındaki Suriyelilerden oluştuğunu belirtti. Ayrıca, düzensiz göçmenlerle ilgili yürütülen 354 operasyondan bahsederek, gözaltına alınan şüpheli sayısının 692 olduğunu açıkladı.

Toplantıda Dikkat Çeken Detaylar

Toplantıya katılanlar arasında Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı gibi isimler yer aldı. Yerlikaya, halkın suçla mücadele konusundaki katkılarının önemine vurgu yaparak, "Her ihbar gücümüze güç katacaktır," dedi.

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