Hatay'da UKOME Kararı: 3 Köprü Kapatıldı, 5 İlçeye EDS

Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan yeni tedbirlerle kent genelinde trafik güvenliğini artırmaya yönelik önemli kararlar hayata geçiriliyor.

Toplantı ve değerlendirme süreci

UKOME'nin Ocak Ayı Toplantısı, HBB Genel Sekreteri Hayrettin Güngör başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda toplam 25 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Köprülerin araç trafiğine kapatılması

Yapılan değerlendirmeler sonucunda bazı köprülerde yenileme ve güvenlik gereklilikleri tespit edildi. Bu çerçevede; Defne ilçesi Şükrü Güçlü Bulvarı üzerindeki Şükrü Güçlü Köprüsü ile Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi 119. Cadde devamındaki Bekir Karabacak Köprüsü için yenileme çalışmalarına başlanacağı belirtilerek, söz konusu köprülerin araç trafiğine kapatılmasına karar verildi.

Ayrıca, Dörtyol ilçesi Kocaçay Deresi üzerinde bulunan Karakese Köprüsü'nün trafik açısından risk teşkil edecek şekilde hasarlı olduğunun tespiti üzerine, can ve mal kaybını önleme amaçlı olarak köprünün araç trafiğine kapatılması karara bağlandı.

5 ilçeye EDS kurulacak

Emniyet Genel Müdürlüğü Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) Komisyonu'nun değerlendirmesi doğrultusunda, şehir içi trafik akışını denetlemek amacıyla Belen, Antakya, Kırıkhan, Hassa ve Reyhanlı ilçelerine Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulmasına karar verildi.

Diğer düzenlemeler

Belen ilçesi çarşı merkezi Mareşal Çakmak Caddesi üzerinde, uzun süreli parklanmaların önlenmesi amacıyla uygun görülen güzergahta Azami 20 Dakika Duraklama İzni ve Park Yasağı uygulaması getirilmesine karar verildi.

İl genelinde trafik güvenliğinin artırılması amacıyla ayrıca uygun görülen noktalara hız kesici (kasis) yerleştirilmesi kararlaştırıldı.

Alınan kararlar, köprülerdeki yenileme ve güvenlik çalışmalarının tamamlanmasına kadar yürürlüğe girecek düzenlemeleri içeriyor ve kent içi trafiğin daha güvenli hale getirilmesini hedefliyor.

