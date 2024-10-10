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Hatay'da Vinç Kazası: 3 Kişi Yaralandı

İskenderun'da vincin çarptığı motosiklet kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Ayrıntılar haberimizde.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 12:37
Hatay'da Vinç Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Hatay'da Vinç Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşanan talihsiz kazada, bir vinç motosiklete çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza Anının Detayları

Dün, Mustafa Kemal Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sürücüsü ve vinç plakası henüz belirlenemeyen bir vinç, Sibel E. tarafından kullanılan motosiklete çarptı.

Kaza sonrası 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. Motosiklet sürücüsü Sibel E. (25) ile beraberindeki 5 yaşındaki Ayaz K. ve 4 yaşındaki Azra K. ambulansla hastanelere sevk edildi.

Yaralıların Durumu İyi

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazanın etkileyici anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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