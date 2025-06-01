Hatay'da Yeşilay Bisiklet Turu Coşkuyla Gerçekleşti

Hatay'da, Yeşilay tarafından bu yıl 12'nci kez düzenlenen bisiklet turu, "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla tamamlandı. Yurt genelinde gerçekleştirilen etkinliğin Hatay etabı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi kampüsünden start aldı.

Etkinlikte, amatör ve profesyonel bisikletçiler pedal çevirdi. Tur, başlangıç noktasında sona erdi ve katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, katılımcıların güvenliğini sağlamak için organizasyona destek verdi.

Yeşilay Hatay Şubesi personeli Recep Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla farkındalık çalışmaları yürüttüklerini belirtti. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da, bağımlılıkla mücadele kapsamında bu tür etkinliklerin önemine değindi. Bulut, "Aslında sağlıklı yaşama yönlendirme, bir farkındalık ve öneri amacıyla bu turlar düzenleniyor. Biz de bu sene turumuzu gerçekleştirmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Hatay'da Yeşilay tarafından "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla bu yıl 12'nci kez organize edilen bisiklet turu tamamlandı.

Hatay'da Yeşilay tarafından "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla bu yıl 12'nci kez organize edilen bisiklet turu tamamlandı.