Hatay'da Yolcu Otobüsünde Yangın: 20 Yolcu Tahliye Edildi

Hatay'ın Belen ilçesinde yolcu otobüsünde çıkan yangın sonrası 20 yolcu güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 22:47
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 22:47
Hatay'da Yolcu Otobüsünde Yangın: 20 Yolcu Tahliye Edildi

Hatay'ın Belen ilçesi'nde bir yolcu otobüsünde meydana gelen yangın, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı. K.A. yönetimindeki 31 ADR 94 plakalı otobüs, Kıcı mevkisi'nde henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı.

Yangın çıktığını fark eden sürücü, aracı hemen kenara çekerek içinde bulunan 20 yolcuyu güvenli bir şekilde tahliye etti. Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucunda yangın söndürülmesine rağmen, otobüs olay sonrası kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı.

