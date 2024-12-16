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Hatay'da Zehirlenme Olayında Anne ve 3 Çocuk Toprağa Verildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 3 çocuğunun cenazeleri defnedildi.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 14:26
Hatay'da Zehirlenme Olayında Anne ve 3 Çocuk Toprağa Verildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evlerinde zehirlenerek hayatlarını kaybeden anne Kader Kökçü (35) ve üç çocuğu İsmail Ege (5), Elif Bilge (12), Yiğit Efe (14) için cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeler, 12 Aralık'ta yaşanan trajik olayın ardından otopsi işlemlerinin ardından Çankaya Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü. Cenaze namazına, hastanede tedavi olduktan sonra taburcu edilen baba Emrah Kökçü (43) ve aile yakınlarının yanı sıra İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazının ardından anne ve çocukların cenazeleri, mezara defnedildi. Olayla ilgili olarak zehirlenme şüphesiyle tedavi gören üç bina sakininin de taburcu olduğu bilgisi edinildi.

Olayın Geçmişi

Kökçü ailesinin 12 Aralık'ta haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi. Jandarma ve sağlık ekipleri, girdikleri evde Kader Kökçü ile çocuklarının cansız bedenlerine ulaştı. Ayrıca baygın bulunan baba Emrah Kökçü ile apartmandaki farklı dairelerde yaşayan 21 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. Tedavi görenlerden 18'i taburcu edildi. Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ailenin zehirlendiği teyit edildi, olayın sebebinin otopsi sonucunda belirleneceği kaydedildi.

Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında, doğal gaz altyapısının servis sorumlusuyla yapı denetim firması yetkilisi gözaltına alındı ve tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evlerinde zehirlenmeleri sonucu hayatını kaybeden anne ve 3...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evlerinde zehirlenmeleri sonucu hayatını kaybeden anne ve 3 çocuğunun cenazeleri toprağa verildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evlerinde zehirlenmeleri sonucu hayatını kaybeden anne ve 3...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evlerinde zehirlenmeleri sonucu hayatını kaybeden anne ve 3 çocuğunun cenazeleri toprağa verildi.

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