Hatay'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 otomobil çarpıştı ve bu kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Arsuz-İskenderun kara yolunun Arpaderesi Mahallesi mevkisinde gerçekleşti. Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 5 otomobilin karıştığı olayda, bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi.

Kazada yaralanan bir kişi, ambulansla Arsuz Devlet Hastanesi‘ne kaldırıldı. Olayın ardından yolun tek şeride düşmesi nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.