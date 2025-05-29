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Hatay'daki Mileyha Sulak Alanı'na Kaçak Dökülen Molozlar Temizlendi

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Mileyha Sulak Alanı'ndaki kaçak molozlar temizlenerek doğal yaşam desteklendi.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 16:04
Hatay'daki Mileyha Sulak Alanı'na Kaçak Dökülen Molozlar Temizlendi

Hatay'da Kaçak Dökülen Molozlara Son

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Mileyha Sulak Alanı'na kaçak dökülen molozlar, belediye ekipleri tarafından temizlendi. Hatay Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği temizleme çalışmalarının detaylarını paylaştı.

Doğal Yaşam Korunuyor

Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescil edilen bu bölgede, çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yaptığı biliniyor. Temizlik çalışmaları esnasında, kaçak yollarla atılan molozlar kaldırıldı ve sahil bölgesi atıklardan arındırıldı.

Bu tür temizlik faaliyetleri, hem çevrenin korunmasına hem de doğal yaşamın desteklenmesine büyük katkı sağlıyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Mileyha Sulak Alanı'na kaçak döküldüğü belirlenen moloz belediye...

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Mileyha Sulak Alanı'na kaçak döküldüğü belirlenen moloz belediye ekiplerince kaldırıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Mileyha Sulak Alanı'na kaçak döküldüğü belirlenen moloz belediye...

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Mileyha Sulak Alanı'na kaçak döküldüğü belirlenen moloz belediye ekiplerince kaldırıldı.

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