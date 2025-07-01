Hatay'daki Orman Yangını Havadan Görüntülendi: Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Karaali Mahallesi'nde dün çıkan orman yangını söndürme çalışmaları havadan görüntülendi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın hızla Oğlakören, Üçgedik ve Alazi mahallelerine sıçradı ve yangınla mücadele durumda olan dört mahallede ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Söndürme çalışmaları sırasında dronlar kullanılarak elde edilen görüntülerde, yangın söndürme helikopterinin alevlerin üzerine su bırakması ve yer ekiplerinin hortumlarla alevlere müdahale ettiği anlar yer alıyor. Yangının etkili olduğu mahallelerde ayrıca, küle dönen bazı alanlardan tüten dumanlar da dikkat çekiyor.

Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana gelen yangının henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı bildirildi. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüyerek, tedbir amaçlı olarak 3 mahallede tahliye gerçekleştirildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.