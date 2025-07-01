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Hatay'daki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Hatay'daki orman yangını sürüyor, 9 hava aracı ve 970 kara aracı yangınla mücadelede yer alıyor.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 23:12
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 23:12
Hatay'daki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Hatay'daki Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Karaali Mahallesi'nde dün başlayan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi hız kesmeden devam ediyor.

Yangın, rüzgarın etkisiyle Oğlakören ve Üçgedik Mahallelerine sıçrarken, gece boyunca tatbik edilen karadan müdahale ile yangının yayılımı kontrol altına alınmaya çalışıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangın söndürme helikopterleri de çalışmalara destek vermeye başladı.

Vali Mustafa Masatlı, yangın bölgesinde incelemelerde bulunduğu sırada rüzgar aniden şiddetlendi. Dumanların sardığı bölgede yaşanan panik anları, yangın ile mücadeledeki zorlukları gözler önüne serdi.

Yangına Hava ve Karadan Müdahale

Yangına **9 hava aracı**, **970 kara aracı** ve **2.500'e yakın personel** ile müdahale edildiğini ifade eden Vali Masatlı, yangının başta Karaali olmak üzere 4 mahallede etkili olduğunu vurguladı. Yangın nedeniyle 240 civarında hane boşaltıldı ve 2.500 vatandaşın öğrenci yurtlarına yerleştirildiğinin altını çizdi.

"En büyük dezavantajımız rüzgarın kararsız hareketi," diyen Vali Masatlı, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların kesintisiz devam ettiğini belirtti. Yangının çıkış nedenine dair emniyet ve jandarma tarafından sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi verileceği kaydedildi.

Yangından Etkilenen Alan ve Hasar Tespiti

Yangının etkilediği alanın büyüklüğüne dair net rakamların henüz belirlenmediğini söyleyen Masatlı, gece itibarıyla **300 hektar** civarındaki alanın etkilendiğini, bu rakamın şu anda **500 hektara** ulaştığını ifade etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 12 ekiple hasar tespit çalışmalarına başlamış durumda.

Vali Masatlı, "Yangın başladığı andan itibaren bir kriz merkezi oluşturduk ve bu durumun yönetimiyle ben bizzat ilgileniyorum. Öncelikli amacımız vatandaşlarımızın can güvenliği," dedi.

Hatay, geçtiğimiz Şubat ayında büyük bir afet yaşamıştı. Yangınların da bu süreçte yaraları derinleştirdiğini vurgulayan Masatlı, afetlerle mücadelede devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini sözlerine ekledi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi, emniyet ve jandarma bu konuda detaylı araştırmalarını sürdürüyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam...

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam...

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

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