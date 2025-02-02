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Hatay'dan Kahramanmaraş'a: Türkiye'nin Tarihinde Unutulmaz Bir Haftaya Bakış

6 Şubat 2023'te Türkiye, 'asrın felaketi' depremiyle sarsıldı. Depremin etkileri ve tarihi olaylar bu yazıda ele alınıyor.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 11:05
Hatay'dan Kahramanmaraş'a: Türkiye'nin Tarihinde Unutulmaz Bir Haftaya Bakış

Türkiye'nin 'Asrın Felaketi'

6 Şubat 2023'te Türkiye, "asrın felaketi" olarak adlandırılan büyük bir depremle sarsıldı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04:17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından, aynı gün Elbistan ilçesinde saat 13:24'te 7,6 büyüklüğünde bir başka deprem gerçekleşti. Bu yıkıcı depremler, Türkiye'de yaklaşık 15 milyon kişinin yaşadığı 11 ilde büyük zararlar doğurdu.

Yardım ve Millî Yas İlanı

Depremin ardından Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ gibi iller büyük bir yıkım yaşadı. Türkiye, uluslararası yardımları kapsayan 4. seviye alarm

AFAD, arama kurtarma çalışmalarını tamamladıktan sonra depremde hayatını kaybedenlerin sayısını 50.783 olarak açıkladı.

Tarihte Bugün: Önemli Olaylar

Bu hafta ayrıca Türkiye'nin tarihi boyunca çeşitli önemli olaylara da ev sahipliği yaptı. Öne çıkan bazı önemli tarihler:

  • 11 Şubat 1959: Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşuna temel oluşturan Zürih Antlaşması imzalandı.
  • 8 Şubat 1935: Türk kadınları, milletvekili seçimlerinde ilk kez seçme ve seçilme hakkını kullandı.
  • 9 Şubat 1969: Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin adı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) olarak değiştirildi.

Diğer Önemli Tarihler ve Olaylar

  • 3 Şubat 1966: Sovyet uzay aracı Luna-9 Ay'a indi ve görüntü gönderdi.
  • 5 Şubat 1988: Basın Konseyi kuruldu.
  • 8 Şubat 2004: Türk pop müziği efsanesi Cem Karaca, 59 yaşında hayatını kaybetti.
  • 9 Şubat 2022: NASA'nın Perseverance aracı, Mars'ta en uzun yürüyüşünü gerçekleştirdi.

Gelecek Dönemde Ne Bekleniyor?

Türkiye, deprem sonrası kurtarma ve yeniden inşa süreçlerine hızla devam ederken, uluslararası iş birlikleri de artmaya başladı. Depremin etkilerinin azaltılması ve halkın mağduriyetinin giderilmesi için çabalara devam ediliyor. Ayrıca, tarihi olaylar ışığında ilerleyen günlerde Türkiye'nin hem iç politikası hem de uluslararası ilişkilerindeki gelişmeler merakla takip edilecektir.

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