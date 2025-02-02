Hatay'dan Kahramanmaraş'a: Türkiye'nin Tarihinde Unutulmaz Bir Haftaya Bakış

Türkiye'nin 'Asrın Felaketi'
6 Şubat 2023'te Türkiye, "asrın felaketi" olarak adlandırılan büyük bir depremle sarsıldı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04:17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından, aynı gün Elbistan ilçesinde saat 13:24'te 7,6 büyüklüğünde bir başka deprem gerçekleşti. Bu yıkıcı depremler, Türkiye'de yaklaşık 15 milyon kişinin yaşadığı 11 ilde büyük zararlar doğurdu.
Yardım ve Millî Yas İlanı
Depremin ardından Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ gibi iller büyük bir yıkım yaşadı. Türkiye, uluslararası yardımları kapsayan 4. seviye alarm AFAD, arama kurtarma çalışmalarını tamamladıktan sonra depremde hayatını kaybedenlerin sayısını 50.783 olarak açıkladı. Bu hafta ayrıca Türkiye'nin tarihi boyunca çeşitli önemli olaylara da ev sahipliği yaptı. Öne çıkan bazı önemli tarihler: Türkiye, deprem sonrası kurtarma ve yeniden inşa süreçlerine hızla devam ederken, uluslararası iş birlikleri de artmaya başladı. Depremin etkilerinin azaltılması ve halkın mağduriyetinin giderilmesi için çabalara devam ediliyor. Ayrıca, tarihi olaylar ışığında ilerleyen günlerde Türkiye'nin hem iç politikası hem de uluslararası ilişkilerindeki gelişmeler merakla takip edilecektir.
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Gelecek Dönemde Ne Bekleniyor?
AFAD, arama kurtarma çalışmalarını tamamladıktan sonra depremde hayatını kaybedenlerin sayısını 50.783 olarak açıkladı.
Bu hafta ayrıca Türkiye'nin tarihi boyunca çeşitli önemli olaylara da ev sahipliği yaptı. Öne çıkan bazı önemli tarihler:
Türkiye, deprem sonrası kurtarma ve yeniden inşa süreçlerine hızla devam ederken, uluslararası iş birlikleri de artmaya başladı. Depremin etkilerinin azaltılması ve halkın mağduriyetinin giderilmesi için çabalara devam ediliyor. Ayrıca, tarihi olaylar ışığında ilerleyen günlerde Türkiye'nin hem iç politikası hem de uluslararası ilişkilerindeki gelişmeler merakla takip edilecektir.