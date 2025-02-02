Hatay'dan Kahramanmaraş'a: Türkiye'nin Tarihinde Unutulmaz Bir Haftaya Bakış

Türkiye'nin 'Asrın Felaketi'

6 Şubat 2023'te Türkiye, "asrın felaketi" olarak adlandırılan büyük bir depremle sarsıldı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04:17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından, aynı gün Elbistan ilçesinde saat 13:24'te 7,6 büyüklüğünde bir başka deprem gerçekleşti. Bu yıkıcı depremler, Türkiye'de yaklaşık 15 milyon kişinin yaşadığı 11 ilde büyük zararlar doğurdu.

Yardım ve Millî Yas İlanı