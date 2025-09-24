Hatay Defne'de Satırlı Cinayet: 150 Bin Lira Gasbedildi

Hatay'ın Defne ilçesinde portakal bahçesinde 45 yaşındaki A.M.C, üzerindeki 150 bin lira gasbedildikten sonra satırla öldürüldü; zanlı T.E.R kaçtı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 09:42
Olayın Detayları

Hatay'ın Defne ilçesi Hüseyinli Mahallesindeki bir portakal bahçesinde, şüpheli T.E.R, 45 yaşındaki A.M.C'ye satırla saldırdı. Zanlı, A.M.C'nin üzerindeki 150 bin lira'yı alıp olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine intikal etti. Sağlık personeli tarafından yapılan ilk belirlemede A.M.C'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi ve cesedi morga kaldırıldı.

Portakal bahçesinde inceleme yapan jandarma ekipleri, şüpheli T.E.R'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

