Hatay Dörtyol'da Küresel Sumud Filosu'na Destek

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen basın açıklamasında sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, Küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 20:57
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 20:57
Numune Evler Mahallesi'nde basın açıklaması

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, İsrail'in Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek için basın açıklaması yapıldı.

Kentteki bazı sivil toplum kuruluşları öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, Numune Evler Mahallesi Çaylı Caddesinde toplandı.

Filistin bayrağı taşıyan grup, tekbir getirerek slogan attı.

Gruptakiler adına konuşan Hicret Çetin, Filistin meselesinin yüreklerdeki yerini hiçbir zaman kaybetmediğini söyledi. Sosyal medya ve meydanlarda Filistin halkı için mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan Çetin, şunları kaydetti:

"Bugün burada Filistin'i unutmadığımızı, yüreğimizde Filistin'e dair sızıların devam ettiğini ve sesimizi duyurmak için evlerimizin konforundan feragat ederek meydanlara indiğimizi göstermek için buluştuk. Sumud Filosu, bizim için insanlığın onurunu ve gururunu taşıyan bir filo olduğu için bu filoya sahip çıktığımızı göstermek istiyoruz."

