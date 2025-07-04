Hatay Dörtyol'da Orman Yangınına Hızla Müdahele

Hatay Dörtyol'da yerleşim yerine yakın bir bölgede çıkan orman yangınına 404 araç ve 1100 personel müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 23:39
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 23:39
Hatay Dörtyol'da Orman Yangınına Hızla Müdahele

Hatay Dörtyol'da Orman Yangını Çıktı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan orman yangınına müdahale çalışmaları devam ediyor. Kızmızıburun mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangının söndürülmesi için yaklaşık 404 araç ve 1100 personel sahada aktif olarak görev alıyor.

Vali Masatlı'dan Açıklamalar

Bölgede incelemelerde bulunan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yangın ihbarının saat 16.30'da geldiğini ve hemen ardından orman teşkilatı, AFAD, itfaiye ile emniyet ve jandarma ekiplerinin sahaya intikal ettiğini belirtti. Vali Masatlı, "Saat 20.00'ye kadar hava araçlarımız yangınla mücadeleye devam etti" diyerek, Hatay'ın yanı sıra Adana'dan da hava destek ekiplerinin geldiğini ifade etti.

Yangın nedeniyle, Dörtyol ve Payas tarafındaki 9 yayla tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Yangının verdiği zarar konusunda şu an kesin bir bilgiye ulaşılamadığını fakat yalnızca Ziyaret Yaylası'nda 4-5 ev üzerinde sorun bulunduğu bilgisinin kendilerine ulaştığını aktardı.

Tahliye Edilen Vatandaşlar

Yangının etkili olduğu 9 yayla bölgesinden toplamda 920 hane ve 1870 vatandaş tahliye edildi. Vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Dörtyol Kız Yurdu'nda konaklatıldığını belirten Masatlı, yangınlara karşı alınan tedbirlerin sürdüğünü vurguladı.

Vali Masatlı, "Son günlerde ilimizde olduğu gibi, olağanüstü yangın dönemleri yaşıyoruz. Önceki yangınımızla beraber bu yangını da inşallah tüm kurumlarımızın işbirliğiyle kontrol altına alacağız" şeklinde konuştu.

Diğer Yangınlar Kontrol Altında

Hassa ilçesi Arpalıuşağı Mahallesi'nde çıkan yangının ekipler tarafından kontrol altına alındığını tekrar eden Vali Masatlı, Yayladağındaki yangında da gerekli kontrolün sağlandığını ve soğutma işlemlerinin sürdüğünü bildirdi. Ayrıca, Suriye’nin Lazkiye tarafında da bir yangın olduğunu ve o bölgeye birkaç ekip göndermeye çalıştıklarını kaydetti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan orman yangınına müdahale...

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan orman yangınına müdahale...

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Tarihi İlaç Hamlesi: Yüzlerce İlaç Ücretsiz!

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya'da Şok Olay: Eşini Vurup İntihar Etti
2
Merhum Şükrü Tufan'a Üstün Hizmet Ödülü Takdim Edildi
3
Aydın'da Sahte Belgelerle Bitkisel Destek Alan 8 Kişiden 3'ü Tutuklandı
4
Orman İşçileri, Alevlere Karşı Kahramanca Mücadele Ediyor
5
Büyükelçi Dicle, Malavi Cumhurbaşkanı Chakwera'ya Güven Mektubunu Sundu
6
Konya'da Kayıp Turgut Güneş'in Ölümü: Karı Koca Tutuklandı
7
Kırıkkale'de İddialaşma Sonucu Genç Köprüden Irmağa Atladı: Kayboldu

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz

Memur ve Emekliye Temmuz Zammı: Yeni Maaşlar Açıklandı

Temmuz Zam Fırtınası: ÖTV Artışı Cebinizi Yakacak!

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor

Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı

SGK'dan Tarihi İlaç Hamlesi: Yüzlerce İlaç Ücretsiz!

İBB, Ücretsiz Spor Hizmetlerini Ücretli Hale Getirdi!

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı