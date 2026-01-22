Hatay’ın Tarihi Meclis Binası 200 Fore Kazık Üzerine Aslına Uygun Yeniden İnşa Edildi

Yeniden açılış ve tarihi arka plan

Hatay’da 6 Şubat 2023 tarihinde ve devamındaki depremlerde yerle bir olan tarihi meclis binası, Hatay Valiliği koordinasyonunda ve orijinal taşları kullanılarak aslına uygun şekilde yeniden inşa edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla binanın açılışı 27 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirildi.

1927 yılında Fransız mimar Leon Benju tarafından Köprübaşı meydanında inşa edilen yapı, 1938’den 29 Haziran 1939 tarihine kadar Hatay Devleti’nin meclis binası olarak hizmet verdi. Bölgenin tarihine ışık tutan bu yapı, enkaz kaldırma çalışmalarında taşları tek tek toplanarak korundu ve rekonstrüksiyon sürecine hazırlandı.

Teknik detaylar ve güçlendirme

Yeniden inşa çalışmaları kapsamında meclis binası, zeminin güçlendirilmesi amacıyla 200 fore kazık üzerine temellendirildi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü vurgulayarak şunları söyledi:

"Milli kararlığın kurumsal hafızası niteliğindeki bu yapılar bugünde, Hatay’ın Türkiye Cumhuriyeti’ne gönülden bağlılığının temsil eder. Maalesef 6 Şubat ve devamındaki asırların felaketi depremlerde bu tarihi yapılar tam göçme şeklinde yıkıma uğramışlardır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin liderliğinde yürütülen dünyanın afet sonrası en büyük ihya, inşa ve imar çalışmaları kapsamında; tarihi yapılarımızın kültür molozu, ayrıştırma ve tespit çalışmalarında bir arkeolojik kazı hassasiyetiyle çalışmalar yürütülmüştür. Devamında zemin ıslahı birlikte 200 fore kazık temele çakılmış ve zemin güçlendirilmiştir. Bu iki yapının da kaba inşaatları perde beton sistemiyle yapılmıştır. Bunun da özellikle altını çizmek isterim" dedi.

Kültür-sanat işlevi ve tahsis

Vali Mustafa Masatlı, binanın hizmete alınmasının ardından yapıların kültürel işlevine dikkat çekti ve meclis binasının Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne tahsis edildiğini bildirdi. Masatlı şöyle konuştu:

"6 Şubat 2023 ve devamındaki depremlerde yıkılan; kentimizin sembol değerlerinden olan bu yapılar valiliğimizin koordinasyonunda, özel bir firmanın katkılarıyla rekonstrüksiyon çalışmaları gerçekleştirildi. Medeniyetler şehri Hatay’ımıza 27 Aralık 2025 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle yeniden kazandırılmıştır. Yapılar aslına sadık kalınarak eskisinden daha güçlü zeminlerde ve eskisinden daha sağlam olarak inşa edilme süreçleri projenin tüm paydaşlarınca büyük bir titizlikle takip edilmiştir. Şahsım da bu yapıların ilk taşlarının sökümünden orijinal taşlarının bulunmasına, ilk taş örmesine ve yeniden hizmete alınması süreçlerine kadar olan tüm süreci bizzat takip ettim. Şimdi bu yapılar medeniyetler şehri, Hatay’ımızın kültür ve sanat faaliyetlerine inşallah ev sahipliği yapacak. Kısmet olursa burayı tiyatro genel müdürlüğüne tahsis ettik. Burada şehrimizin kültürüne ve sanatına katkı sunacak olan tiyatro gösterimleri yapılacak. Tarihi Hatay Meclisi binamız ve Adalı Konağımız yeni Hatay’ımıza hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Restorasyon ve rekonstrüksiyon süreci, tarihi dokuya sadakat ve modern zemin güçlendirme tekniklerinin birleşimiyle tamamlandı. Yeniden hizmete açılan meclis binası, bundan sonra Hatay’ın kültür ve sanat yaşamında önemli bir merkez olarak kullanılacak.

