DOLAR
40,89 0,12%
EURO
47,78 0,34%
ALTIN
4.402,09 -0,43%
BITCOIN
4.706.664,92 2,2%

Hatay İskenderun'da Freni Arızalanan Arazöz 2 Araca ve İş Yerinin Camına Çarptı

İskenderun Denizciler Mahallesi'nde freni arızalanan arazöz, park halindeki 2 araca ve bir iş yerinin camına çarparak durdu; sürücü M.A. hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 09:30
Hatay İskenderun'da Freni Arızalanan Arazöz 2 Araca ve İş Yerinin Camına Çarptı

Hatay İskenderun'da Freni Arızalanan Arazöz 2 Araca ve İş Yerinin Camına Çarptı

Olayın Detayları

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Denizciler Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsü M.A. olan 27 ANU 170 plakalı arazözün frenleri seyir halindeyken arızalandı.

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği arazöz, önce park halindeki 31 ASP 488 plakalı otomobil ve 31 AOK 371 plakalı hafif ticari araca çarptı, ardından bir işletmenin camına çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü M.A., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Abdulati: Filistin büyük insani trajedi yaşıyor; 'Büyük İsrail' söylemlerini reddediyoruz
2
Didim'de Denizde Boğulma: Tevfik Alp Sabuniş (69) Hayatını Kaybetti
3
Patara Kum Tepelerinde Gün Batımı Yoğunluğu: Ziyaretçi Akını
4
Gazze'de Açlık Faciası: 24 Saatte 2'si Çocuk 5 Kişi Öldü
5
Sana'da Tarihi Kerpiç Evler Şiddetli Yağmurlar Nedeniyle Çökme Tehlikesinde
6
İspanya Orman Yangınlarında Söndürme Çalışmalarında Can Kaybı 4’e Yükseldi
7
Murat Kurum'dan 'Yarısı Bizden' Kampanyası: 875 Bin TL Hibe ve Kira Desteği

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar