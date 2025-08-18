Hatay İskenderun'da Freni Arızalanan Arazöz 2 Araca ve İş Yerinin Camına Çarptı
Olayın Detayları
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Denizciler Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsü M.A. olan 27 ANU 170 plakalı arazözün frenleri seyir halindeyken arızalandı.
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği arazöz, önce park halindeki 31 ASP 488 plakalı otomobil ve 31 AOK 371 plakalı hafif ticari araca çarptı, ardından bir işletmenin camına çarparak durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü M.A., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.