Hatay İskenderun'da Silahlı Kavga: 5 Zanlı Tutuklandı

İskenderun'da 28 Eylül'de Leyla Şahin'in öldüğü silahlı kavga kapsamında gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı; adreslerde silah ve fişek ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 09:10
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 09:14
Olay ve soruşturma

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 28 Eylül'de Buluttepe Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada, Leyla Şahin (63) yaşamını yitirdi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Gözaltılar ve deliller

Soruşturma kapsamında C.Ç, H.O, M.O, M.Ç, T.Ç, V.Ş. ve M.Ç. isimli 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ve 18 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.Ç, M.O, H.O, T.Ç. ve M.Ç., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

