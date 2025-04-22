Hatay Kırıkhan'da İnşaat Şantiyesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın Hatay Kırıkhan'da İnşaat Şantiyesini Sardı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Alsancak Mahallesi'ndeki bir inşaat şantiyesindeki konteyner depoda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı meydana gelen yangın, olayın hemen ardından itfaiye ekiplerine bildirildi.

Olay Yerinde Hızla Müdahale

Bölgeye kısa sürede ulaşan polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin yapılan titiz çalışması sayesinde yangın söndürülürken, konteynerdeki malzemelerin büyük bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

İnşaat Şantiyesi Güvenlik Önlemleriyle Sarıldı

Yangın sonrası inşaat alanında güvenlik önlemleri artırıldı. Ekiplerin olası başka yangın durumlarına karşı hazırlıkları sürüyor, olayın nedenine dair tahkikat devam etmekte.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, inşaat şantiyesindeki konteyner depoda çıkan yangın söndürüldü.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, inşaat şantiyesindeki konteyner depoda çıkan yangın söndürüldü.