Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

Reyhanlı Belediyesi, 19 Ağustos 2025 ilanıyla 657'ye tabi 3 VHKİ memuru alacağını duyurdu. Başvurular 29 Eylül–3 Ekim 2025 tarihlerinde kabul edilecek.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 12:11
Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

Reyhanlı Belediyesi 657'ye tabi memur alımı ilanı yayımladı

Hatay'ın Reyhanlı İlçe Belediyesi, 19 Ağustos 2025 tarihli resmi ilanla, devlet memurluğuna geçiş yapmak isteyen adaylar için önemli bir duyuru paylaştı. Belediye, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre açıktan atama yoluyla personel alımı gerçekleştireceğini bildirdi.

Kadro ve kontenjan bilgileri

İlanda yer alan bilgilere göre Reyhanlı Belediyesi bünyesine Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ) unvanıyla toplam 3 kişilik boş kadro için alım yapılacaktır.

Lisans mezunları için şartlar

Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfındaki 9. dereceli 1 kişilik VHKİ kadrosu için adayların; üniversitelerin dört yıllık eğitim veren fakültelerinden Hukuk, Bilgi Güvenliği Teknolojisi veya Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri gibi programlardan mezun olmaları gerekmektedir. Bu kadroya başvuracak adayların 2024 veya 2025 KPSS sınavlarının P3 puan türünden en az 65 puan almış olmaları şarttır.

Önlisans mezunları için şartlar

GİH sınıfında bulunan diğer iki VHKİ kadrosu için ise üniversitelerin iki yıllık önlisans programlarından; Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik veya Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü programlarından mezun olma şartı aranmaktadır. Bu pozisyonlar için adayların KPSS P93 puan türünden en az 60 puana sahip olmaları beklenmektedir.

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

Ortak şartlar

Her iki kadro için de adayların Millî Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmenliği sertifikası sahibi olmaları veya mezun oldukları okulda bilgisayar dersi gördüklerini resmi olarak belgelemeleri gerekmektedir.

Başvuru süreci ve gerekli bilgiler

Başvurular 29 Eylül 2025 tarihinde başlayacak ve 3 Ekim 2025 tarihinde mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihler dışında yapılan başvurular kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

Adaylar, gerekli belgeler ve eksiksiz doldurulmuş başvuru formu ile birlikte mesai saatleri içinde (08:00-12:00 / 13:00-17:00) bizzat başvuruda bulunabilirler. Başvuru adresi: Yeni Mah. Faruk Cengiz Cad. No:1 Reyhanlı / HATAY. Şehir dışında olan veya bizzat gelemeyecek adaylar için iadeli taahhütlü posta seçeneği mevcuttur. Ayrıca belgeler, belediyenin resmi e-posta adresleri olan [email protected] veya [email protected] adresine gönderilerek de başvuru tamamlanabilir.

İlgilenen adayların ilanda belirtilen koşulları dikkatle incelemesi ve başvurularını belirtilen tarihler arasında eksiksiz olarak yapmaları gerekmektedir.

