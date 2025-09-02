DOLAR
Hatay Reyhanlı'da 94 Engelli Vatandaş Umreye Dualarla Uğurlandı

Hatay Reyhanlı'da 94 engelli vatandaş, Mevlid-i Nebi gecesinde düzenlenen törenle Büyükşehir ve Reyhanlı Belediyeleri ile İlçe Müftülüğü işbirliğiyle umreye uğurlandı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 23:35
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 23:53
Mevlid-i Nebi gecesinde anlamlı tören

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen törende 94 engelli vatandaş, kutsal topraklara uğurlanmak üzere dualarla yolcu edildi. Etkinlik, kentte birlik ve dayanışma duygularını pekiştiren bir atmosferde gerçekleşti.

Organizasyon ve işbirliği

Tören, Büyükşehir Belediyesi, Reyhanlı Belediyesi ve İlçe Müftülüğü işbirliğiyle, Reyhanlı Belediyesi Binası önünde gerçekleştirilen Mevlid-i Nebi Gecesi kapsamında yapıldı.

Yetkililerden teşekkür ve vurgular

Reyhanlı Kaymakamı Muharrem Coşkun, programda engelli vatandaşların umreye gönderilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Reyhanlı Belediye Başkanı Ahmet Salman Yumuşak ise organizasyonda yer almaktan duyduğu memnuniyeti belirterek Mevlid-i Nebi'nin sevgi, kardeşlik ve birliğin önemini hatırlattığını söyledi ve bu anlamlı gecede '94 kalp tek dua' diyerek 94 engelli vatandaşı umreye uğurlamanın gururunu paylaştı.

Program akışı

İl Müftüsü Mevlüt Topçu, 'Peygamberimiz ve Aile' konulu bir konferans verdi. Program, Reyhanlı Müftülüğü İlahi Korosu dinletisi, sinevizyon gösterimi ve semazen performansıyla devam etti.

Programın sonunda, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Reyhanlı Belediye Başkanı Ahmet Salman Yumuşak ve hayırseverlerin desteğiyle umreye gidecek olan 94 engelli vatandaş dualarla uğurlandı.

Programın sonunda, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Reyhanlı Belediye Başkanı Yumuşak ve hayırseverlerin destekleriyle umreye gidecek olan 94 engelli vatandaş dualarla uğurlandı.

