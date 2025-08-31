Hatay Samandağ'da 12 Yaşındaki Emre Gülen Çevlik Sahili'nde Boğuldu
Çevlik Sahili'nde denize giren çocuk kıyıya çıkarıldı, hastanede yaşamını yitirdi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize giren Emre Gülen (12), Çevlik Sahili'nde suda sürüklendiğini görenler tarafından fark edildi.
Durumu görenler, derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Sahilde görevli cankurtaranların müdahalesiyle Gülen kıyıya çıkarıldı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Gülen, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.