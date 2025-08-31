DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.477.101,24 -0,28%

Hatay Samandağ'da 12 Yaşındaki Emre Gülen Çevlik Sahili'nde Boğuldu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Çevlik Sahili'nde denize giren 12 yaşındaki Emre Gülen kıyıya çıkarıldı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 18:55
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 18:55
Hatay Samandağ'da 12 Yaşındaki Emre Gülen Çevlik Sahili'nde Boğuldu

Hatay Samandağ'da 12 Yaşındaki Emre Gülen Çevlik Sahili'nde Boğuldu

Çevlik Sahili'nde denize giren çocuk kıyıya çıkarıldı, hastanede yaşamını yitirdi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize giren Emre Gülen (12), Çevlik Sahili'nde suda sürüklendiğini görenler tarafından fark edildi.

Durumu görenler, derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sahilde görevli cankurtaranların müdahalesiyle Gülen kıyıya çıkarıldı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Gülen, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İLGİLİ HABERLER

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Endonezya'da Milletvekili Ödenekleri İptal Edildi: Prabowo Subianto Açıkladı
2
Büyük Taarruz'un 103. Yılı: 'Süvarinin İzinden' Motosiklet Turu
3
Artvin Şavşat'ta oltası elektrik tellerine takılan balıkçı öldü
4
Aliyev ile Şi Cinping Tiencin'de Görüştü: Azerbaycan-Çin İşbirliği Derinleşiyor
5
Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Tiencin'de kabul etti
6
Küresel Sumud Filosu Barselona'dan Gazze'ye: İsrail Ablukasını Kırma Girişimi
7
Avustralya'da Aşırı Sağın Göçmen Karşıtı Gösterileri: Sydney ve Melbourne'de Gerilim

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta