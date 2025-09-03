DOLAR
Hatay Samandağ'da Deniz Faciası: Azat Pir Boğuldu, Ali Pir Hastanede

Hatay Samandağ'da Meydan Sahili'nde denize giren İran uyruklu Azat Pir boğuldu; kardeşi Ali Pir ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 15:48
Olayın Detayları

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Meydan Sahili'nden yüzmek için denize giren İran uyruklu Azat ve kardeşi Ali Pir suda sürüklendi. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye sahil güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kardeşler kıyıya çıkarıldı.

Kıyıya çıkarılan kardeşlerden Azat Pir'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Diğer kardeş Ali Pir ise durumunun ağır olması nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler devam ediyor.

