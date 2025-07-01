Hatay Samandağ'da Makilik Alandaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Çöğürlü Mahallesi'ndeki makilik alanda çıkan yangın, kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, bölgedeki yangına müdahale için Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla olay yerine ulaştı.

Hızlı Müdahale Sayesinde Yangın Büyümeden Söndürüldü

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangının büyümesini önleyerek başarılı bir müdahale gerçekleştirdi. Yangının ardından, soğutma çalışmaları da yapılmak üzere bölgedeki ekipler tarafından gerekli önlemler alındı.

Bu olay, itfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.