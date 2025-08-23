Hatay Samandağ'da Otelde Yangın: 11 Kişi Dumandan Etkilendi
Kapısuyu Mahallesi'nde 3. katta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan bir otelde çıkan yangında, 11 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Yangın, Kapısuyu Mahallesi'ndeki otelin 3. katındaki bir odada başladı. Olayın bildirilmesi üzerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü ve dumandan etkilenen kişiler sağlık kurumlarına götürüldü.
İtfaiye ekiplerince yapılan ilk incelemede yangının klimadan çıktığı değerlendirildi.