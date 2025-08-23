DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.731.167,5 0,88%

Hatay Samandağ'da Otelde Yangın: 11 Kişi Dumandan Etkilendi

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki otelde çıkan yangında 11 kişi dumandan etkilendi; yangının klimadan çıktığı değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 10:43
Hatay Samandağ'da Otelde Yangın: 11 Kişi Dumandan Etkilendi

Hatay Samandağ'da Otelde Yangın: 11 Kişi Dumandan Etkilendi

Kapısuyu Mahallesi'nde 3. katta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan bir otelde çıkan yangında, 11 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Kapısuyu Mahallesi'ndeki otelin 3. katındaki bir odada başladı. Olayın bildirilmesi üzerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü ve dumandan etkilenen kişiler sağlık kurumlarına götürüldü.

İtfaiye ekiplerince yapılan ilk incelemede yangının klimadan çıktığı değerlendirildi.

İLGİLİ HABERLER

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uraloğlu: Zengezur Koridoru 30 yılda 147,6 milyar lira kazandıracak
2
Antalya'da Hava Destekli 'Şafak-07 Huzur-4' Operasyonunda 10 Şüpheli Yakalandı
3
Konya Çumra'da Eşini Öldüren Zanlı Tutuklandı
4
Fransa, İtalya'nın Paris Büyükelçisi'ni Salvini'nin Macron Sözleri Nedeniyle Çağırdı
5
Sinop'ta palamut tezgahta 350 TL'ye satılıyor
6
Bahçelievler'de Kuyumcudan El Çabukluğu Hırsızlığı: 2 Zanlı Yakalandı
7
Hatay Samandağ'da Otelde Yangın: 11 Kişi Dumandan Etkilendi

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası