Hataylı Depremzede Öğrenciler TEKNOFEST KKTC'ye Katıldı

Hatay'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonrasında sıkıntılı günler geçiren öğrenciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST'e katıldılar.

Bu festival, hem teknolojik gelişmelerin gözler önüne serildiği hem de genç beyinlerin yaratıcılığını sergilediği bir platform olma özelliği taşıyor. Hataylı öğrenciler, yaşadıkları zorlukları geride bırakarak burada teknolojiye olan ilgilerini gösterme fırsatı buldu.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç yeteneklerle birlikte etkinlikte yer alan öğrenciler, geleceğin bilim insanları ve mühendisleri olma yolunda önemli bir adım attılar.

Hatay'daki deprem sonrası eğitim hayatlarında karşılaştıkları zorluklara rağmen, bu gibi organizasyonlar sayesinde moral bulmaları hedefleniyor. TEKNOFEST, gençleri bilim ve teknolojiye teşvik etmesi bakımından büyük bir fırsat sunmaktadır.

Yarışmalar, atölye çalışmaları ve çeşitli etkinliklerle dolu bu festivalde, Hataylı öğrenciler başta robot teknolojileri olmak üzere birçok alanda yeteneklerini sergiledi.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen öğrenciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) katıldı. Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, KKTC'deki eski Ercan Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen öğrenciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) katıldı. Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, KKTC'deki eski Ercan Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.