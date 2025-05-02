DOLAR
38,56 -0,29%
EURO
43,75 -0,46%
ALTIN
4.045,5 -1,18%
BITCOIN
3.731.691,51 -0,34%

Hataylı Depremzede Öğrenciler TEKNOFEST KKTC'ye Katıldı

Hatay depreminden etkilenen öğrenciler, TEKNOFEST KKTC'ye katılarak hayallerini gerçekleştirdiler.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 15:22
Hataylı Depremzede Öğrenciler TEKNOFEST KKTC'ye Katıldı

Hatay'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonrasında sıkıntılı günler geçiren öğrenciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST'e katıldılar.

Bu festival, hem teknolojik gelişmelerin gözler önüne serildiği hem de genç beyinlerin yaratıcılığını sergilediği bir platform olma özelliği taşıyor. Hataylı öğrenciler, yaşadıkları zorlukları geride bırakarak burada teknolojiye olan ilgilerini gösterme fırsatı buldu.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç yeteneklerle birlikte etkinlikte yer alan öğrenciler, geleceğin bilim insanları ve mühendisleri olma yolunda önemli bir adım attılar.

Hatay'daki deprem sonrası eğitim hayatlarında karşılaştıkları zorluklara rağmen, bu gibi organizasyonlar sayesinde moral bulmaları hedefleniyor. TEKNOFEST, gençleri bilim ve teknolojiye teşvik etmesi bakımından büyük bir fırsat sunmaktadır.

Yarışmalar, atölye çalışmaları ve çeşitli etkinliklerle dolu bu festivalde, Hataylı öğrenciler başta robot teknolojileri olmak üzere birçok alanda yeteneklerini sergiledi.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen öğrenciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde...

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen öğrenciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) katıldı. Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, KKTC'deki eski Ercan Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen öğrenciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde...

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen öğrenciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) katıldı. Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, KKTC'deki eski Ercan Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da Şiddetli Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi
2
Kırşehir'de Depremle Birlikte Yaşam Konferansı Düzenlendi
3
Kırklareli'nde Askeri Araç ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
4
Tarıkdaroğlu, ICSO2025 Konferansı'nda Sosyal Yardım Programlarını Tanıttı
5
Mardin'de Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
6
Babacan: 'Yarın Seçim Olursa Hazırız'
7
TEKNOFEST KKTC'de Bilim ve Teknolojinin Önemi Vurgulandı

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!