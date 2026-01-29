Hava 61 Ambulans Helikopteri 2025'te 299 Hastayı Nakletti

Hava 61 Helikopter Ambulansı Doğu Karadeniz'de 2025'te 299 Hastayı Taşıdı

Zorlu coğrafyada kesintisiz acil sağlık hizmeti

Türkiye’nin en çok hava ambulansı kullanılan bölgelerinden biri olan Doğu Karadeniz’de görev yapan Hava 61 Helikopter Ambulansı, bölgenin zorlu coğrafi koşullarına rağmen hizmet vermeye devam ediyor.

2009 yılı Ekim ayında Trabzon’da hizmete giren ambulans helikopter, yalnızca Trabzon’a değil, zaman zaman bölgeye yakın diğer illere de müdahale ediyor. Geçtiğimiz yıl en yoğun dönemini yaz mevsiminde yaşayan ekip, acil vakalara müdahalede aktif rol aldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından konuşlandırılan hizmet

Sağlık Bakanlığı tarafından; Trabzon-Rize-Gümüşhane-Giresun ve Artvin illerinden oluşan bölgedeki olası hasta ve yaralılara müdahale amacıyla Trabzon’da konuşlandırılan Helikopter Ambulans, 2025 yılı içerisinde toplam 299 hastanın nakil işlemini gerçekleştirdi.

Hizmet, Hızırbey mahallesi sahil kesimindeki Hızırbey Heliport alanından sağlanıyor. Ekip kadrosu; 5 kap.pilot, 2 doktor, 2 acil tıp teknikeri, 1 Teknisyen ve 2 yardımcı personel ile gün doğumu/günbatımı saatleri arasında görev yapıyor.

Uçuş süresi ve nakil dağılımı

Ambulans helikopter, olay yerinde ilk müdahalesi yapılan hastaların en kısa sürede hastanelere nakledilmesi amacıyla 2025 yılı içinde toplam 361 saat 47 dakika uçuş gerçekleştirdi ve farklı illerdeki hastanelere 299 hastanın naklini tamamladı.

Yıl içinde yapılan nakillerin illere göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti: Trabzon’dan 225, Giresun’dan 69, Rize’den 2 ve Artvin’den 3 hasta, helikopter ambulans ile taşındı. Bu nakiller, özellikle merkezlere uzak kırsal alanlar ve yaylalarda gerekli ilk müdahale sonrası ileri tetkik ve tedavi amacıyla gerçekleştirildi.

